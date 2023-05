A Corregedoria da Polícia Militar (CGPM) do Rio prendeu na manhã desta segunda-feira(1º), três PMs suspeitos do estupro de uma jovem de 18 anos, em Saquarema, na Região dos Lagos. Um quarto policial militar envolvido no caso ainda está sendo procurado. O estupro aconteceu dentro de uma viatura.

O crime aconteceu na semana passada e, segundo a corregedoria, as investigações começaram na sexta-feira, 28, após a vítima registrar o caso na 118ª DP, em Araruama. Segundo o relato da jovem, ela e uma amiga foram abordadas pelos policiais por suspeita de estarem com drogas. As duas foram colocadas na viatura e levadas a um local deserto, onde ocorreu o estupro.

Logo após a denúncia, a corregedoria iniciou uma investigação interna e chegou aos nomes dos quatro policiais. Segundo o órgão, além do depoimento da jovem e do laudo da perícia que constatou lesões compatíveis a um estupro, os investigadores analisaram imagens de câmeras de segurança, o GPS da viatura envolvida e a escala dos agentes.

Segundo a Polícia Militar, os acusados estavam a serviço do Proeis, um programa de reforço de segurança na cidade de Saquarema. Dois deles estavam na viatura onde aconteceu o crime, e outros dois estavam em um outro carro, que acompanhou todo o caso.

Ainda de acordo com a PM, a vítima reconheceu apenas um dos homens como responsável pelo estupro, mas os outros três foram indiciados pelo crime porque estavam no local e nada fizeram.

Fonte: O Tempo