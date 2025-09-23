O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, surpreendeu ao elogiar o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva durante seu discurso na Assembleia Geral da ONU, nesta terça-feira (23). Trump afirmou que marcou uma conversa com Lula para a próxima semana, após um breve encontro entre os dois líderes nos bastidores do evento.

A declaração foi feita logo após Trump subir à tribuna, sucedendo o presidente Lula, que havia feito um discurso contundente com críticas aos Estados Unidos e à sua interferência em assuntos internos do Brasil. Apesar das divergências, Trump fez comentários elogiosos ao presidente brasileiro.

“Mas ele parece um homem muito legal, na verdade. Ele gostou de mim, eu gostei dele. E eu só faço negócios com pessoas que eu gosto. Mas, pelo menos por uns 39 segundos nós tivemos uma excelente química, é um bom sinal”, afirmou Trump.

O presidente norte-americano também comentou sobre a breve interação entre os dois:

“Tenho um pequeno problema ao dizer isso porque, devo contar para vocês, eu estava andando para cá e o líder do Brasil estava saindo. Eu o vi, ele me viu e nós nos abraçamos. Nós concordamos em nos encontrarmos na semana que vem.”

Apesar do tom cordial, Trump manteve um discurso crítico em relação ao Brasil, acusando o país de aplicar tarifas em resposta ao que chamou de “interferência nos direitos e liberdades dos nossos cidadãos americanos”.

“O Brasil agora enfrenta grandes tarifas em resposta aos esforços sem precedentes de interferir com os direitos e liberdades dos nossos cidadãos americanos e outros. Com censura, opressão, uso como arma e corrupção judicial e tendo como alvo críticos políticos nos Estados Unidos”, declarou.

O governo brasileiro ainda não comentou sobre o possível encontro mencionado por Trump, nem respondeu oficialmente às declarações feitas durante o evento.

O episódio marca mais um capítulo da relação diplomática entre os dois países, que, mesmo com discursos duros, demonstram manter canais de diálogo abertos.

Com informações do Correio Braziliense