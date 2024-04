Os professores do curso de Medicina Veterinária Professor Doutor Leonardo Borges Acúrcio, coordenador do curso, e o Professor Doutor Dênio Garcia Silva de Oliveira, coordenador da Fazenda Laboratório, realizaram a 1ª Roda de Conversa com o tema “Linhas de Inspeção”.

O evento ocorreu na Fazenda Laboratório, no dia 10 de abril, e contou com duas palestras: o Professor Doutor Dênio Garcia Silva de Oliveira falou sobre o tema “Cisticercose Bovina” e o Professor Doutor Leonardo Borges Acúrcio falou sobre o tema “Mastite Bovina”. Estavam presentes alunos do curso, produtores rurais e agentes da inspeção sanitária.

O objetivo da roda de conversa foi estreitar os laços do curso de Medicina Veterinária do Unifor-MG com a Inspeção Estadual – IMA – e com os produtores rurais da região que têm relação comercial com o Frigorífico Formigão (sob inspeção estadual), assim como conscientizar a população acerca de alguns problemas emergentes ou pouco compreendidos pelos produtores rurais.

A atividade foi organizada a partir de uma demanda do IMA, que apresentou a proposta de abordar esses temas para produtores rurais como uma forma de promover informações e melhorar a qualidade das atividades, diminuir a perda do produtor rural e intervir no problema da saúde pública.

O fiscal assistente agropecuário do IMA, Jhony Ribeiro Leal, falou sobre a demanda de trazer os temas para o público: “Nós estamos tendo várias condenações desde novembro com um dos temas aqui que vai ser abordado, a cisticercose. São temas novos que estão diretamente ligados com a cadeia produtiva, então achamos interessante trazer esse conhecimento para o produtor rural ficar mais informado sobre isso”.

O Professor Doutor Leonardo Borges Acúrcio conta sobre como o conteúdo agrega no repertório do público presente: “É muito bom o aluno ter essa proximidade com o produtor rural, juntamente com o pessoal do frigorífico, os professores envolvidos aqui nessa temática, no sentido que eles verão uma aplicação prática do que ele vê dentro da sala de aula. Quando o aluno está no início, ele está aprendendo como lidar com aquilo na fazenda. No final do curso ele aprende o impacto disso na qualidade do produto final. Então hoje ele consegue ter uma ideia global do por quê ele está aprendendo qual é a aplicação prática disso, por exemplo na qualidade da carne. A nossa ideia é aproximar todo mundo para conversar, minimizar as perdas e explicar aos produtores rurais como isso impacta no retorno deles”.

O Professor Doutor Dênio Garcia Silva de Oliveira ressalta a importância de estimular o produtor a compreender como funciona o complexo, porque isso é uma causa de condenação constante em frigoríficos, levando a uma perda econômica para o produtor, para o frigorífico e para a saúde pública por se tratar de uma zoonose muito preocupante.

Fonte: Unifor-MG