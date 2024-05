As alunas Sofia Teixeira Barbosa Almeida e Elisa Gabriela Bomfim participaram da Corrida de Rua Mais Saúde Run na etapa de Arcos, onde venceram o campeonato em categorias diferentes, que são definidas por idade.

A aluna Sofia Teixeira Barbosa Almeida, do 1º período do curso de Educação Física ABI, na modalidade presencial do Unifor-MG, e residente da cidade de Lagoa da Prata, venceu em 1º lugar na categoria de 15 a 19 anos.

A aluna Elisa Gabriela Bomfim, do 3º período Educação Física ABI, na modalidade presencial do Unifor-MG, residente da cidade de Arcos, venceu em 1º lugar na categoria de 20 a 24 anos e em 4º lugar na categoria geral.

O evento ocorreu no dia 28 de abril, na Avenida Sanitária Trecho II em Arcos e contou com aproximadamente 250 atletas durante o percurso de 5 km pelas ruas da cidade em comemoração à Semana do Trabalhador.

A organização da corrida foi feita pela empresa Mais Saúde Card em parceria com a Prefeitura Municipal de Arcos, com a ACE/CDL e contou com a presença do Unifor-MG, através dos Cursos de Educação Física ABI e EAD, onde foram disponibilizados serviços de saúde à população como aferição de pressão, informações sobre práticas e hábitos saudáveis, e houve distribuição de brindes.

A aluna Sofia Teixeira Barbosa Almeida deixou um relato sobre a sua vitória: “Comecei o curso de Educação Física justamente pelo esporte ser uma das vigas da minha vida. Sempre joguei vôlei de praia e há pouco tempo comecei a me aventurar na corrida. Minha mãe é atleta de corrida de rua e sempre foi uma inspiração ver ela subindo aos pódios. Para essa corrida eu tive duas semanas de preparação, onde tive que abdicar de muitas coisas para me dedicar. O curso de Educação Física é um incentivo, um meio onde não podemos deixar de ser exemplos para outras pessoas que buscam sempre alguém para se espelhar, então nós alunos e profissionais da área podemos ser esse exemplo”.

A aluna Elisa Gabriela Bomfim comentou: “Foi uma experiência única e muito divertida. Gostei muito de competir. Por eu estar cursando Educação Física, me despertou um enorme interesse em esportes, então eu não pude deixar de participar. Me deu uma perspectiva também de como o esporte é importante para a vida das pessoas e o quão bonito é ver atletas que praticam a vida inteira”.

Além das vencedoras, os alunos que participaram do evento foram Wellington, Tauana, Állex, Kauanny, juntamente do coordenador do curso de Educação Física ABI do Unifor-MG, Profesor Mestre Paulo Márcio Montserrat.

Fonte: Unifor-MG