Discentes do 5° período de design de interiores participaram, no dia 5 de abril, de uma visita técnica à empresa Tecno 2000 Indústria e Comércio Ltda., localizada em Formiga. Eles foram acompanhados pela professora Ma. Aline Matos Leonel Assis.

O grupo foi recepcionado, com muito profissionalismo, pelo gerente de projetos Rodrigo Assalin Vila Nova, que é egresso do curso de engenharia de produção do Unifor-MG. A atividade faz parte da disciplina Projeto de Móveis e Objetos.

Aline Matos Leonel Assis ressaltou que a visita foi muito proveitosa, já que os acadêmicos conheceram a organização da empresa e todo o processo de projeto e de produção de mobiliário corporativo e escolar.

“Os alunos verificaram a importância de se ter uma equipe multidisciplinar. Constataram como os projetos são desenvolvidos, do escritório de desenho até a linha de produção. Também viram como funciona a setorização de uma indústria de alta produtividade e a tecnologia de maquinário envolvida”.

De acordo com a entrevistada, os estudantes compreenderam ainda a importância das certificações e dos selos de qualidade em uma indústria, bem como a aplicação dos princípios de sustentabilidade e do baixo impacto ambiental, desde a escolha da matéria-prima até a entrega dos produtos.

Fonte: Unifor-MG