O Centro Universitário conta com o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão – NUAI, que tem como finalidade discutir as questões relacionadas ao processo de inclusão e permanência de discentes e funcionários da IES com necessidades especiais, fornecendo subsídios aos gestores institucionais para a tomada de decisões que promovam a acessibilidade atitudinal e arquitetônica com segurança e autonomia total ou assistida.

O NUAI tem por objetivo assegurar aos estudantes a sua permanência e aprendizado na Instituição. Sob a presidência do Professor Doutor Fábio Antunes Gonçalves, o NUAI é referência para o atendimento do público da educação especial (pessoas com deficiência, transtorno do espectro autista – TEA e/ou altas habilidades/superdotação – AH/S) dentro da instituição.

O núcleo busca contribuir para elaboração de políticas de acessibilidade e inclusão no contexto do Centro Universitário, sendo responsável pela proposição, organização, coordenação e execução de ações para assegurar a inclusão dos estudantes à vida acadêmica e profissional.

Segundo a professora da disciplina de Libras e membro do NUAI, Professora Débora Mariano de Andrade Taveira Bessas: “ele é voltado para a eliminação ou redução de barreiras pedagógicas, instrumentais, arquitetônicas, de comunicação e informação, impulsionando o cumprimento dos requisitos legais de acessibilidade. Ele também realiza ações de triagem, acolhimento e acompanhamento dos seus estudantes a fim de identificar, organizar, sistematizar, planejar, desenvolver, disponibilizar, gerenciar e avaliar informações, materiais, demandas e serviços relacionados a questões de acessibilidade, no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão”.

Ela complementa que o NUAI é um espaço aberto à comunidade acadêmica e à sociedade para acesso a materiais e informações, sugestões, observações e solicitações relacionadas à Acessibilidade e Inclusão.

Ligado ao NUAI, o Unifor-MG oferece também aos seus alunos públicos da educação especial, o Atendimento Educacional Especializado – AEE, realizado pela Professora Débora Bessas. Esse atendimento trata-se de um Acompanhamento pedagógico aos estudantes com deficiência física, sensorial ou intelectual, transtorno do espectro autista e/ou altas habilidades/superdotação.

Esse acompanhamento de AEE possibilita: identificar demandas; identificar as necessidades educacionais específicas dos estudantes; avaliar e orientar a utilização de recursos para a acessibilidade curricular; orientar o uso de materiais específicos; comunicação alternativa/aumentativa e tecnologias assistivas; realizar encaminhamentos; indicação de possíveis ações pedagógicas (de acordo com o indicado pelo estudante); encaminhamento às Coordenações de Cursos e Construção de ações coletivas com o objetivo de atender à demanda solicitada/apresentada pelo estudante.

No dia 9 de abril o Centro Universitário promoveu em parceria com o CEMAP a mesa redonda com o tema “Valorize as capacidades e respeite os limites”, onde o integrante do NUAI, Professor Doutor Fábio Antunes Gonçalves comentou: “Essa mesa redonda é de extrema importância para a gente divulgar cada vez mais a questão do autismo e promover também a inclusão deste público conosco, seja como aluno ou visitante”.

O NUAI é composto pelos seguintes membros: Professor Doutor Fábio Antunes Gonçalves (Assessor Jurídico), Carmélio Cândido de Oliveira Neto (Secretário Acadêmico), Eduardo Ferreira Rocha (discente do curso de Engenharia Civil), Professora Mestra Polliana Lúcio Lacerda Pinheiro (coordenadora dos cursos de Enfermagem e de Estética), Professora Débora Mariano de Andrade Taveira Bessas (professora da disciplina de Libras) e a Professora Mestra Christiane Pereira Rocha Sousa (coordenadora dos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil e Engenharia Química).

Fonte: Unifor-MG