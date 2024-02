A Reitoria do Centro Universitário realizou as edições do encontro com calouros 2024 para receber os novos alunos de cada curso.

No dia 20 de fevereiro, participaram as turmas dos primeiros períodos dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, Direito e Engenharia Agronômica, que foram recebidos no Salão Nobre “Eunézimo Lima”.

No dia 21 de fevereiro, pela manhã, a turma do curso de Medicina Veterinária foi recebida no Multimeios. À noite as turmas de Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Fisioterapia, Fonoaudiologia e Psicologia foram recebidas no Salão Nobre “Eunézimo Lima”.

Os alunos foram recepcionados pelo Reitor Professor Doutor Marco Antônio Leão de Sousa com um discurso sobre a importância de os alunos estarem dando um passo em direção ao progresso da vida acadêmica. Ele disse: “O contato com a Educação é uma grande oportunidade de dar início a uma vida profissional de sucesso e é um privilégio para vocês estarem em uma instituição como o Unifor-MG, com acesso a um campus completo com todos os recursos necessários para uma formação de qualidade que irá prepará-los com eficácia para o mercado de trabalho”.

Em seguida, a Diretora Geral de Ensino, Professora Mestra Ineidina Sobreira, tomou a frente para passar aos alunos as orientações básicas para ter o melhor aproveitamento dos cursos ao longo da jornada na instituição. Ela explicou sobre como funcionam os Cursos de Nivelamento, a monitoria e os estágios, e apresentou os benefícios disponíveis para os alunos como atendimento psicológico, atendimento especializado, seguro escolar e acesso ao Clube Unifor.

Ela falou também que ao longo do curso os alunos terão a oportunidade de participar de Projetos de Iniciação Científica, terão auxílio para participação em Congressos Científicos, participar de Visitas Técnicas e explicou como funcionam as Bolsas da Instituição.

Por fim, a Diretora complementou com informações acadêmicas que podem contribuir para uma boa jornada do aluno como notas, aproveitamento e frequência, e falou sobre a importância de ser persistente na jornada acadêmica, ressaltando que adquirir um diploma é uma grande conquista.

Fonte: Unifor-Mg