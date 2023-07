O Unifor-MG receberá no dia 1º de setembro o “Florada no Carste – Seminário Appaneano Regional do Carste do Alto Rio São Francisco”.

O evento, que será gratuito, irá mostrar e discutir a conservação do patrimônio natural e cultural da região do Carste do Alto Rio São Francisco (Região Centro Oeste de Minas Gerais).

O seminário ocorrerá no Salão Nobre “Eunézimo Lima” das 8h às 20h, e será realizado pela Associação Ambientalista e Espeleológica Pró Pouso Alegre – APPA, juntamente com o Conselho Regional de Biologia – CRBio-04, e conta com vários apoios e patrocínio de órgãos, entidades e empresas.

O objetivo é reunir diversas autoridades ambientalistas, multiprofissionais e especialistas dos mais diversos campos do conhecimento ambiental e ONGs de preservação que lutam pela proteção de suas paisagens e povos locais. As palestras irão explanar e aprofundar sobre as riquezas (fauna, flora, cavernas e sítios arqueológicos) e demais riquezas e problemas que envolvem a região, discutindo e apontando propostas para a recuperação, melhoria e desenvolvimento de práticas preservacionistas da região do carste do alto rio São Francisco, no Centro Oeste Mineiro.