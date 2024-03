A vacinação contra a gripe começa nesta quarta-feira (20), em Belo Horizonte. Poderão se vacinar os idosos de 80 anos ou mais, gestantes e puérperas – que são mulheres com até 45 dias após o parto. Os imunizantes serão aplicados nos 152 centros de saúde da capital, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), a expectativa é de que 78 mil pessoas, que fazem parte dos grupos prioritários, possam receber a vacina. “Os grupos prioritários são definidos pelo Ministério da Saúde e o chamamento dos demais públicos será feito de forma gradativa“, destacou a PBH.

A Campanha de Vacinação contra a gripe tem o objetivo de reduzir as complicações, internações e óbitos pela infecção do vírus influenza. As doses são trivalentes, e protegem contra a influenza A (H1N1 e H3N2), e o influenza B. “É importante destacar que não há impedimento em receber, no mesmo dia, a vacina contra a gripe juntamente com outras vacinas“, orientou a PBH.

Quais documentos necessários?

É necessário apresentar um documento de identificação com foto, além do cartão de vacina. As puérperas devem levar a certidão de nascimento do bebê, cartão da gestante ou registro do hospital onde ocorreu o parto.

