Uma van escolar atropelou três crianças no bairro Monsenhor Messias, na região noroeste de Belo Horizonte, na sexta-feira (12). Segundo a Polícia Militar, o veículo estava estacionado na rua, mas começou a se movimentar sozinho, desceu a via de ré e atingiu as vítimas em uma calçada.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, após o veículo atingir as crianças, de 3 anos cada, ainda bateu no muro de uma residência. Os militares compareceram ao local e iniciaram os primeiros socorros às crianças, que apresentavam ferimentos leves e escoriações pelo corpo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) auxiliou nos atendimentos e foi o responsável por conduzir as crianças até o Hospital Odilon Behrens. Não houve vítimas no interior do veículo ou na residência.

Fonte: Hoje em Dia