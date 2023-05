A Prefeitura de Barbacena, na região Central de Minas, decretou situação de emergência neste sábado (13), após um caminhão que transportava óleo diesel explodir, derramando o combustível no Rio das Mortes, que abastece a cidade. O executivo municipal solicitou que a população faça uso racional da água.

De acordo com o comunicado, após o decreto a prefeitura fica autorizada a mobilizar todos os órgãos municipais e a convocar voluntários para reforçar as ações de resposta ao desastre, bem como realizar campanhas, com o objetivo de facilitar as ações de assistência à população afetada, sob a direção e coordenação do Gabinete de Crise, que é composto pela prefeito, Defesa Civil, Serviço de Água e Saneamento, entre outras secretarias.

Até o momento, não se sabe o quantitativo de óleo que foi derramado no curso d’água. Dessa forma, as bombas de captação e o abastecimento permanecem temporariamente paralisados e sem previsão de retorno.

A Defesa Civil informou que o Agente Regional de Defesa Civil, que representa a Coordenadoria Estadual do órgão no interior, esteve no local e acionou o Núcleo de Emergência Ambiental.

