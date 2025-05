O Vaticano instalou, nesta sexta-feira (2), a chaminé que anunciará que os cardeais, confinados na Capela Sistina a partir da próxima semana, escolheram o sucessor do papa Francisco, que morreu na segunda-feira (21).

Ao todo 133 cardeais votarão na próxima quarta-feira (7), para escolher o novo líder espiritual dos 1,4 bilhão de católicos. A chaminé foi instalada por uma brigada de bombeiros da Santa Sé, que subiu até a empena do telhado da majestosa capela. O trabalho passou despercebido pela maioria dos turistas presentes em São Pedro.

A instalação coincidiu com a retomada das congregações gerais nesta sexta, onde cerca de 200 cardeais se reuniram para discutir as prioridades para o futuro desta instituição de 2.000 anos.

Os chamados “príncipes da Igreja” realizarão quatro votações diárias: duas pela manhã e duas à tarde, exceto no primeiro dia. Da chaminé sairá a fumaça das cédulas de votação que serão queimadas: fumaça preta se não conseguirem atingir a necessária maioria de dois terços e branca se “Habemus papam”.

Vale lembrar que o Vaticano informou, na última terça-feira (29), duas ausências no conclave que elegerá o sucessor do papa Francisco. Inicialmente, 135 dos 252 cardeais da Igreja possuíam o direito ao voto, restrito àqueles com menos de 80 anos. De acordo com o porta-voz da Santa Sé, Matteo Bruni, um espanhol e um bósnio não poderão participar por motivos de saúde. Contudo, as identidades não foram reveladas.

A Capela Sistina tem dois fornos ligados à mesma chaminé, de onde vem a única indicação do que acontece lá dentro.

No mais antigo, são queimadas as cédulas de votação e as notas dos cardeais. O segundo, mais moderno, é usado para anunciar o resultado da votação. Deste último, com a ajuda de produtos químicos, sai a fumaça preta (se os cardeais não chegarem a um acordo) ou fumaça branca, quando um novo papa é eleito.

Quem são os favoritos para serem o novo Papa?

Vários nomes são citados pela imprensa internacional, entre eles europeus, africanos e asiáticos. Nenhum brasileiro está na lista. Muitos cardeais novos foram nomeados pelo Papa Francisco e, com isso, há cardeais que preveem uma votação longa, pois todos precisam se conhecer. Outros acham que será mais rápida, pois o Jubileu está em andamento.

Fonte: Talyssa Lima-Itatiaia