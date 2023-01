O velório de Roberto Dinamite começou nesta segunda-feira (9), às 10h15, em São Januário, no Rio. Fãs fizeram fila do lado de fora do estádio do Vasco para se despedir do maior ídolo da história do clube. Alguns torcedores ainda trouxeram faixas e cartazes para homenagear Dinamite. O velório aberto ao público termina às 19h (de Brasília) desta segunda.

Na manhã de terça-feira (10), entre 9h e 10h, o velório segue no estádio apenas para familiares e convidados.

O Vasco montou uma estrutura para receber o caixão de Roberto Dinamite próxima à estátua do ex-jogador. Muitos torcedores choraram e gritaram: “obrigado, Roberto”. Alguns desejam força a Rodrigo, filho do ex-jogador que esteve muito próximo dele nos últimos tempos.

O ex-atacante Edmundo se emocionou no velório, deu um abraço em Rodrigo e Luciana, filhos de Roberto Dinamite, e conversou com familiares.

Após o velório, o corpo de Dinamite será levado em carro dos Bombeiros ao Cemitério Nossa Senhora de Belém, em Duque de Caxias. Ele será sepultado ao lado dos pais. O cortejo parte de São Januário às 10h30 de terça.

Dinamite morreu aos 68 anos, neste domingo (8), de causa não divulgada, após mais de um ano tratando tumores na região do intestino.

Fonte: O Tempo