Na manhã desta quinta-feira (19), a Administração Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento Econômico, realizou a entrega dos certificados aos vencedores do Segundo Concurso de Fotografia “Princesa do Oeste”.

A segunda edição do concurso recebeu 36 inscrições. No entanto, oito participantes foram desclassificados por não atenderem a alguns dos critérios estabelecidos no edital.

A Comissão Julgadora do Concurso selecionou cinco fotografias para serem publicadas e votadas. Entre as cinco, três imagens mais votadas foram premiadas.

Os ganhadores que receberam os certificados são:

Kelvin Marden Guimarães Cardoso (1º lugar)

Lucas Silveira Lopes (2º lugar) – Representado por Laura Silveira Lopes

Marcos Martins Vieira (3º lugar)

Fonte: Decom