Vendas do varejo voltam a cair

Pelo segundo mês consecutivo, o varejo em Minas Gerais apresentou retração, com quedas de 1,6% e 0,8% em junho e julho, respectivamente na comparação com os mesmos meses do ano passado. O desempenho negativo foi puxado, sobretudo, pelo segmento de bens duráveis, como eletrodomésticos, móveis, automóveis, imóveis e eletrônicos. A categoria é considerada uma das mais sensíveis à renda e ao crédito, fatores que seguem pressionados pelo nível elevado da taxa de juros e alto endividamento das famílias. Os dados fazem parte do Índice do Varejo Stone (IVS), divulgado na terça-feira, 19. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

https://diariodocomercio.com.br/economia/varejo-minas-gerais-queda-vendas-pressao-inflacao/

Conta de energia virá com desconto

Cerca de 8 milhões de clientes da Cemig terão um desconto na conta de energia faturada em agosto. O abatimento totaliza R$ 84 milhões e é resultado do saldo positivo da comercialização da energia gerada pela Usina de Itaipu no mercado regulado durante 2024. O benefício segue a regulamentação do setor elétrico brasileiro, que determina que os recursos excedentes da Conta Itaipu sejam repassados aos consumidores residenciais e rurais com consumo de até 350 kWh em pelo menos um mês do ano. O desconto médio será de R$ 10,47 por unidade consumidora, podendo chegar a R$ 34,35. (Por Dentro de Minas)

https://pordentrodeminas.com.br/noticias/gerais/2025/08

Cultura ganha lei em Sete Lagoas

O prefeito Douglas Melo anunciou a efetivação da Lei Municipal de Incentivo à Cultura em Sete Lagoas, uma demanda antiga da classe artística local que, após uma década de tentativas e ajustes, finalmente se torna realidade. Criada em 2013 e alterada em anos posteriores, a lei não havia conseguido viabilidade prática até então. Agora, com as modificações feitas pela atual gestão, o Fundo Municipal de Cultura será executado de forma plena, permitindo que artistas da cidade possam concorrer a recursos para desenvolver seus projetos. (Diário de Sete Lagoas)

https://www.diariosetelagoas.com.br/prefeitura-de-sete-lagoas-torna-realidade-a-lei-de-incentivo-a-cultura-apos-10-anos-de-espera

Curso da UFV tem premiação

O curso de Ciências Econômicas da UFV venceu o II Prêmio Economia Mineira, na categoria Destaque Econômico Mineiro do Ano – Academia. A premiação, promovida pelo Conselho Regional de Economia de Minas Gerais (Corecon-MG), foi entregue em sua sede, em Belo Horizonte, no Dia do Economista. Concorreram como finalistas, na categoria “Destaque Academia”, a UFV, a Universidade Federal de São João Del-rei (UFSJ) e a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG). A indicação foi feita pelos conselheiros do Corecon-MG e, após votação aberta de economistas registrados no Conselho Regional, a UFV foi a vencedora. (Folha da Mata – Viçosa)

https://www.folhadamata.com.br/curso-de-ciencias-economicas-da-ufv-vence-o-ii-premio-de-economia-mineira

Arcos espera 28,4 milhões do IPVA

O valor estimado para arrecadação de IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores) em Arcos neste ano de 2025 é de R$ 28.451.353,81. Até junho foram arrecadados mais de R$ 25,5 milhões (R$ 25.577.711,25). Em 2024 foram mais de R$ 26,6 milhões (R$ 26.615.855,14). Os recursos são partilhados entre o Estado (40%), o Município onde o veículo é registrado ou licenciado (40%) e o Fundeb – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (20%). (Correio do Centro Oeste – Arcos)

https://www.jornalcco.com.br/arcos-ja-arrecadou-mais-de-r-255-milhoes-de-ipva-em-2025

Uberaba tem plano de contingenciamento

A Companhia Operacional de Desenvolvimento, Saneamento e Ações Urbanas (Codau) anunciou, nesta terça-feira (19), as estratégias que serão adotadas em Uberaba para garantir o abastecimento de água durante a seca de 2025. O Plano de Contingência de Abastecimento, aprovado integralmente pela Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento Básico de Minas Gerais (Arisb-MG), define os parâmetros que orientam o fechamento dos reservatórios da cidade quando os níveis de armazenamento atingirem patamares críticos. Segundo o presidente da Codau, Rui Ramos, o plano funciona como um mapa de ação para evitar o colapso no fornecimento. (Jornal da Manhã – Uberaba)

https://jmonline.com.br/cidade/plano-de-contingencia-aprovado-uberaba-deve-ter-fechamento-de-reservatorios-na-seca-2025-1.535791