A tradicional Semana do Cinema, que acontece em todo o Brasil entre os dias 28 de agosto e 3 de setembro, também terá reflexos positivos em Formiga. O Josue Cine’s, única sala de exibição da cidade, confirmou que participará da campanha com promoções especiais para os espectadores.

Os ingressos custarão R$ 10,00 durante todo o período da campanha, seguindo o padrão nacional adotado pela Semana do Cinema. A arte oficial da campanha local deve ser divulgada em breve nas redes sociais do cinema.

A ação é parte de uma iniciativa nacional da Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (FENEEC), com apoio da ABRAPLEX, da Ingresso.com e do Grupo Consciência, e conta com a participação de redes de cinema de todo o país. O objetivo é incentivar o público a retornar às salas de exibição e valorizar a experiência coletiva do cinema.

O Josue Cine’s reforça que as promoções serão válidas apenas para sessões regulares, ficando de fora pré-estreias e exibições especiais. Mais detalhes sobre os filmes que estarão em cartaz durante a semana serão divulgados nos próximos dias.