O cantor Leonardo falou abertamente sobre os altos e baixos vividos ao longo de seu casamento com Poliana Rocha, com quem está junto desde 1998. Em entrevista ao portal LeoDias, o artista sertanejo revelou que enfrentou momentos conturbados na relação e chegou a ser expulso de casa em mais de uma ocasião.

Durante a conversa, Leonardo atribuiu parte dos conflitos à própria imaturidade. “Em uma certa idade, não tem como não fazer… Dei muito trabalho para ela, muito. Todo mundo sabe disso. Peço até perdão”, afirmou o cantor.

O sertanejo reconheceu que precisou se desculpar diversas vezes para retomar a convivência. “Tive que pedir perdão para voltar para casa, porque ela me expulsou. E mais de uma vez. Uma vez ela me expulsou de casa, e ela está me perdoando até hoje”, contou, ao lembrar dos episódios.

Apesar das dificuldades do passado, Leonardo reforçou a importância da esposa em sua trajetória pessoal. “Hoje, depois que conheci a Poliana, realmente as coisas mudaram muito”, disse. Segundo ele, o relacionamento se sustenta atualmente com base em “maturidade, cumplicidade e respeito”.

O cantor também destacou o crescimento profissional de Poliana nos últimos anos. “Ela é show de bola. Ela é uma grande mulher. Depois, de uns anos pra cá, ela vive um pouco do que eu sempre vivi, né? Hoje trabalha até mais que eu”, concluiu.

Com informações O Tempo