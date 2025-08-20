O atacante Luis Sinisterra, primeiro reforço do Cruzeiro na atual janela de transferências, chegou a Belo Horizonte na manhã desta quarta-feira (20). O jogador, que estava no Bournemouth, da Inglaterra, desembarcou no Aeroporto Internacional de Confins, onde foi recepcionado por funcionários do clube e por um grupo de torcedores.

Sinisterra passará por exames médicos antes de assinar contrato e ser oficialmente anunciado pela equipe celeste.

A contratação do colombiano atende a um pedido do técnico Leonardo Jardim, que busca reforçar o setor ofensivo, especialmente pelas pontas. A negociação com o Bournemouth se intensificou nas últimas semanas, conduzida com discrição pela diretoria cruzeirense, que enfrentou concorrência de outros clubes interessados.

Com 26 anos, Luis Sinisterra iniciou a carreira no Once Caldas, da Colômbia, em 2016. Dois anos depois, transferiu-se para o Feyenoord, da Holanda, onde atuou até 2022.

Após destaque no futebol holandês, foi contratado pelo Leeds United, da Inglaterra, e posteriormente pelo Bournemouth, no início da temporada 2023/2024.

Conhecido pela velocidade e explosão, o atacante teve uma temporada marcada por lesões, com apenas 14 partidas disputadas, um gol e uma assistência. Pela Seleção Colombiana, Sinisterra acumula 18 jogos, com cinco gols e uma assistência desde sua estreia em 2019.

Com informações do Itatiaia