A Petrobras assinou nessa terça-feira (19) o contrato para o início da construção de quatro navios, como parte da estratégia de renovação da frota da companhia. O anúncio foi feito durante a abertura da Navalshore 2025, maior feira da indústria marítima da América Latina, realizada no Rio de Janeiro até quinta-feira (21).

Segundo o presidente da Transpetro, Sérgio Bacci, as obras poderão ser iniciadas pela Ecovix, empresa responsável pelo Estaleiro Rio Grande, localizado no Rio Grande do Sul. Já o acabamento e o comissionamento das embarcações serão realizados pelo Estaleiro Mac Laren, em Niterói, na região metropolitana do Rio.

Durante o evento, o secretário nacional de Hidrovias e Navegação do Ministério de Portos e Aeroportos, Dino Antunes Dias Batista, ressaltou a importância de políticas públicas para o desenvolvimento da indústria naval. “Isso tudo é a riqueza do Brasil, e o desenvolvimento dela só é possível por meio de políticas públicas de Estado. Esse tipo de evento tem papel fundamental para que a sociedade entenda a importância dessas políticas”, afirmou.

O presidente do Sindicato Nacional da Indústria de Construção e Reparação Naval e Offshore (Sinaval), Ariovaldo Rocha, também participou da abertura e destacou o crescimento da demanda por embarcações de apoio marítimo, além da necessidade de reciclagem de navios e estruturas offshore no país.

Com informações da Agência Brasil