O vereador Flávio Martins participou de uma reunião, nessa quinta-feira (9), no gabinete do prefeito Eugênio Vilela, juntamente, com os pais de alunos das Comunidade Rurais de: Boa Esperança, Frazões, Banco da Terra l e ll, Retiro e Timóteo.

Os pais procuraram o vereador para intervir junto ao prefeito, para melhorias no transporte escolar, da zona rural. Eles relataram ao chefe do Executivo que as crianças dessas comunidades costumam ficar dentro das Vans da Secretaria de Educação, até três horas e meia antes de chegar na escola municipal do distrito de Pontevila.

Flávio comentou que os pais pediram que algo seja feito no transporte para que as crianças não tenham que acordar de madrugada para irem estudar. Com isso, esses alunos tem tido péssimos rendimentos nos estudos.

O secretário de Educação, Jaderson Teixeira e o coordenador dos transportes escolares municipal, Djalma, também participaram do encontro.

Fonte: Câmara Municipal

Foto: