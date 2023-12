Após reagendada a reunião extraordinária para esta quinta-feira (28), os vereadores votaram e aprovaram em regime de urgência o Projeto de Lei nº 666/2023, que autoriza o Município de Formiga a conceder repasse financeiro à entidade que menciona e dá outras providências. Conforme consta na Mensagem nº 200/2023, o Poder Executivo abrirá no orçamento vigente, crédito suplementar no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com consequente autorização de repasse à Viação Formiga Ltda.

O respectivo repasse versa sobre colaboração dos Poderes Executivo e Legislativo na consecução da modicidade tarifária do sistema de transporte coletivo e se dará na ordem de R$ 100.000,00 (cem mil reais), enquanto os demais recursos serão utilizados para complementação da folha de pagamento dos servidores municipais.

Outro projeto de lei votado e aprovado em regime de urgência foi o 667/2023 que autoriza a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 500 mil reais para a Pasta da Saúde, que serão repassados à Santa Casa de Formiga, para custeio dos serviços de assistência hospitalar e ambulatorial.