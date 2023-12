O Sistema MG-050/BR-265/BR-491 recebeu cerca de 183 mil veículos durante o feriado de Natal, no trecho entre Juatuba, na região metropolitana de Belo Horizonte, e São Sebastião do Paraíso, na divisa de Minas Gerais e São Paulo. A AB Nascentes das Gerais, responsável pela administração e operação da via, reforçou a operação entre os dias 22 e 25 de dezembro.

Durante os quatro dias de operação especial do feriado prolongado, foram registrados 29 acidentes, sem vítimas fatais, sendo 32 pessoas ilesas e 22 com ferimentos.

Ainda, neste período, as viaturas de inspeção da AB Nascentes das Gerais realizaram 335 atendimentos a usuários da rodovia e os guinchos da concessionária, por sua vez, efetuaram a remoção de 112 veículos que apresentaram algum problema mecânico no Sistema MG-050.