Um vídeo que mostra um grupo de adolescentes praticando bullying contra uma colega de 11 anos ganhou repercussão nas redes sociais nesta sexta-feira (31). O registro teria sido feito no pátio do Colégio Estadual Flávio Ribeiro de Rezende, na cidade de Natividade, noroeste do Estado do Rio de Janeiro, no início da semana.

Nas imagens, uma das meninas atormenta a vítima, que está sentada, tentando puxar seus cabelos, enquanto outras adolescentes riem ou filmam a situação. A vítima, que se chama Vitória e seria autista, demonstra extremo incômodo com o bullying, reage às tentativas de agressão e chora.

O caso revoltou os moradores da pequena cidade de 15 mil habitantes e muitos internautas – tanto que a hashtag #justiçaporvitoria foi parar no Trending Topics do Twitter. Um perfil foi criado no Instagram com o nome @estamoscomvitoria e em poucas horas já tinha 21 mil seguidores.

No perfil, que afirma ser um “movimento de luta contra todo e qualquer tipo de preconceito”, foram exibidas fotos e vídeos de um protesto realizado na manhã desta sexta-feira, quando centenas de adolescentes e adultos foram às ruas de Natividade para pedir justiça para a jovem. Eles desfilaram com cartazes que abordam a importância de se combater o bullying. Nas imagens do protesto, é possível ver jovens pedindo um posicionamento da escola sobre o caso.

Também foi criado um grupo do WhatsApp para acertar detalhes de um novo protesto, que deve ser realizado neste sábado (1º).

Vanderson Garcia, repórter da rádio Natividade FM, relata que o assunto ganhou uma grande proporção na cidade. “Quase 100% da população da rregião está abismada com tudo isso. Agora há pouco, os pais de uma das meninas publicou um vídeo em rede social em que reconhecem o erro da filha e pedem desculpas“. Segundo apuração dele, Vitória perdeu os pais e faz tratamento em uma instituição do município voltado para pessoas com transtorno do espectro autista (TEA).

A reportagem de O Tempo entrou em contato com a Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro e com a administração da escola por e-mail e aguarda posicionamento.

Em respeito à vítima, a reportagem de O Tempo decidiu não reproduzir o vídeo com as cenas de bullying.

Fonte: O Tempo