Viviane Araújo, 50 anos, aceitou o convite para integrar o elenco da novela “Três Graças”, da TV Globo, onde viverá um par romântico com o cantor Belo. A decisão surpreendeu a produção, já que a atriz havia recusado recentemente participar de um documentário sobre a carreira e a vida pessoal do artista.

De acordo com o jornal Extra, o convite partiu diretamente do autor da trama, Aguinaldo Silva, que foi responsável pela primeira oportunidade de Viviane na televisão e mantém proximidade com a atriz, tendo escrito também para ela no teatro. Em seu retorno ao horário nobre, Aguinaldo fez questão de contar com a participação da artista.

Viviane participou de uma reunião com a direção da novela, ocasião em que foi informada de que sua personagem faria parte do núcleo de Misael, papel de Belo, e se envolveria com ele na trama. O cantor já havia sido consultado previamente sobre a parceria.

Casada com Guilherme Militão, Viviane surpreendeu ao aceitar o convite. A previsão é de que sua entrada aconteça a partir do capítulo 100, em um movimento mantido sob sigilo pela direção da emissora.

Com informações do O Tempo