Um homem de 23 anos foi preso preventivamente nesta quarta-feira (12), em um bar de Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, suspeito de tentar matar a companheira, também de 23 anos. O crime, caracterizado como tentativa de feminicídio, ocorreu em 31 de outubro.

Segundo a Polícia Civil, a vítima foi agredida com socos e chutes e jogada de uma janela de aproximadamente três metros de altura, na frente da filha de 7 anos. Ela permanece internada no Hospital Risoleta Tolentino Neves, onde aguarda duas cirurgias. As agressões resultaram em um dente quebrado, um dedo trincado e diversas escoriações.

A delegada Nicole Perin, titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Vespasiano, informou que o crime foi motivado por ciúmes. “Ele passou a discutir com a companheira por achar que estava sendo traído e, em seguida, iniciou as agressões”, explicou.

Ainda de acordo com a delegada, o suspeito tentou visitar a vítima no hospital em duas ocasiões, mas foi impedido. Para se aproximar, chegou a usar medicamentos controlados como justificativa para ser encaminhado à unidade de saúde.

O homem já possui registros por tráfico e receptação de drogas, além de violência doméstica contra outra mulher. No momento da prisão, negou os fatos e afirmou que a vítima teria se jogado da janela.

A vítima relatou que já havia sofrido outras agressões e tentou se separar, mas voltou por medo e ameaças. Segundo a delegada, o suspeito costumava enforcá-la durante as brigas e chegou a ameaçá-la de “facadas no olho e no coração”. “Ele tem um histórico de violência muito grande”, concluiu Perin.

Como denunciar violência doméstica

Casos de violência podem ser denunciados pela Central de Atendimento à Mulher (Disque 180) ou pelo Disque-Denúncia Unificado (Disque 181). O registro também pode ser feito em qualquer delegacia ou nas Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAMs). Em Belo Horizonte, há uma unidade na Avenida Barbacena, 288, bairro Barro Preto.

A Delegacia Virtual permite registrar ocorrências de ameaça, lesão corporal, vias de fato e descumprimento de medida protetiva. Pela plataforma, também é possível solicitar medidas protetivas durante o registro.

Com informações do O Tempo