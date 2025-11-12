A Defesa Civil do Paraná emitiu, nesta quarta-feira (12), um alerta para a possibilidade de pancadas de chuva, trovões e temporais isolados em diversas regiões do estado. O órgão classifica o risco como moderado, com chances de chuvas intensas em curtos períodos, rajadas de vento e queda de granizo.

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as condições climáticas são influenciadas por um sistema de baixa pressão que se formou entre o norte da Argentina e o Paraguai, somado à atuação de um sistema frontal que avança pelo Oceano Atlântico, na região sul do Brasil.

O Simepar informou que já há registros de chuva nas regiões Oeste e Sudeste do estado, e que a instabilidade se aproxima da cidade de Rio Bonito do Iguaçu, uma das mais afetadas pelo ciclone ocorrido na última sexta-feira (7), que deixou destruição e vítimas. Nessa área, porém, as chuvas previstas para hoje devem ter intensidade de fraca a moderada, sem previsão de ventos fortes.

A previsão aponta chuvas mais intensas nas próximas horas na região da Tríplice Fronteira, enquanto o Noroeste e o Centro-Sul também devem registrar instabilidade. Já o Litoral e o Leste do Paraná devem ter predomínio de sol e temperaturas elevadas.

Em Curitiba, a chuva deve começar por volta das 15h, mas com baixa intensidade, segundo o Simepar.

A Defesa Civil orienta a população a acompanhar os avisos meteorológicos e a redobrar a atenção em áreas suscetíveis a alagamentos, deslizamentos e descargas elétricas. O órgão reforça a importância de evitar locais abertos durante tempestades e de procurar abrigo seguro em caso de ventos fortes ou queda de granizo.

Com informações da Agência Brasil