O 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), conhecido como Papudinha, passa por obras de reforma. O local, que integra o Complexo Penitenciário da Papuda, é uma das opções avaliadas para abrigar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado.

Reforma e investimentos

De acordo com informações obtidas pelo portal Metrópoles, a PMDF recebeu, em junho de 2025, uma emenda parlamentar de R$ 500 mil destinada às obras de melhoria nos alojamentos dos policiais em serviço no batalhão. A corporação esclareceu que as intervenções em andamento não têm relação com as celas ou áreas destinadas a custodiados, mas visam apenas aprimorar as condições de trabalho dos militares.

“Trata-se de uma reforma voltada exclusivamente aos alojamentos dos policiais militares que trabalham na unidade, com o objetivo de proporcionar melhores condições de conforto e infraestrutura do efetivo policial da unidade”, informou a PMDF em nota.

A última reforma nas áreas reservadas a presos foi realizada em 2020. O 19º BPM, localizado dentro do complexo da Papuda, abriga tanto alojamentos para policiais quanto instalações destinadas a militares detidos — e é para lá que Bolsonaro poderá ser enviado caso o STF determine o cumprimento da pena em regime fechado.

No dia 7 de novembro, a Primeira Turma do STF rejeitou, por unanimidade, o recurso apresentado pela defesa de Bolsonaro contra a condenação na Ação Penal nº 2.668. O julgamento, realizado em plenário virtual, será oficialmente encerrado em 14 de novembro, embora não haja expectativa de mudança nos votos.

Com a decisão, o processo entra em nova fase antes da execução da pena. A defesa ainda poderá apresentar segundos embargos de declaração, o que deve adiar a prisão do ex-presidente. A execução da pena só poderá ser determinada após a publicação do acórdão e o trânsito em julgado. A expectativa é que o STF conclua o processo ainda neste ano.

Visita e escolha do local

Antes da decisão final sobre o local de custódia, uma chefe de gabinete do ministro Alexandre de Moraes visitou o Complexo Penitenciário da Papuda para avaliar as instalações disponíveis. Três unidades foram inspecionadas: o 19º BPM (Papudinha), o bloco de segurança máxima da Papuda onde já estiveram presos nomes como Geddel Vieira Lima e outras dependências do complexo.

Segundo a coluna Igor Gadelha, do Metrópoles, após as visitas, o ministro Alexandre de Moraes teria indicado a aliados a Papudinha como o local mais adequado para o cumprimento da pena do ex-presidente.

Com informações do Metrópoles