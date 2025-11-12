As apostas para a Mega da Virada 2025 começaram no sábado (1º), segundo informou a Caixa Econômica Federal. O concurso especial deste ano promete o maior prêmio da história, estimado em R$ 850 milhões, valor 33% superior ao da edição anterior. Dependendo do volume de apostas, o prêmio pode ultrapassar R$ 1 bilhão.

A Caixa informou que mudanças recentes nas regras das loterias devem contribuir para o aumento do valor destinado aos ganhadores. Desde agosto, uma portaria do Ministério da Fazenda elevou de 62% para 90% a parcela da arrecadação voltada à faixa principal de premiação da Mega da Virada, o que amplia as chances de um prêmio bilionário.

O sorteio será realizado em 31 de dezembro, e a aposta simples, com seis números, custa R$ 6. Outra novidade desta edição é a ampliação do horário para apostas em todas as modalidades das Loterias Caixa, inclusive a Mega da Virada. Desde a segunda-feira (3), o novo limite para adquirir cotas de bolões pelo aplicativo e pelo portal das Loterias Caixa será 20h30, uma hora a mais que o horário anterior.

As apostas podem ser feitas com o volante específico da Mega da Virada em qualquer lotérica do país, pelo portal Loterias Caixa, pelo aplicativo das Loterias Caixa ou pelo Internet banking da Caixa, disponível para clientes do banco.

Como participar de bolões

Para quem prefere apostar em grupo, é possível adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas, que podem cobrar tarifa adicional de até 35% do valor da cota. As cotas também podem ser compradas no portal ou no aplicativo Loterias Caixa, com a mesma taxa de serviço.

Na Mega-Sena, o valor mínimo de um bolão é R$ 18, e cada cota deve custar pelo menos R$ 7. É permitido formar bolões com entre 2 e 100 cotas e incluir até dez apostas por bolão, desde que todas tenham a mesma quantidade de números escolhidos.

Diferentemente da Mega-Sena tradicional, a Mega da Virada não acumula. Caso ninguém acerte as seis dezenas, o valor é repassado aos ganhadores da faixa seguinte. A divisão dos prêmios segue as seguintes categorias:

Primeira faixa – seis acertos (sena)

Segunda faixa – cinco acertos (quina)

Terceira faixa – quatro acertos (quadra)

Quarta faixa – três acertos

Quinta faixa – dois acertos

Sexta faixa – um acerto

Com as mudanças e o aumento no percentual destinado ao prêmio principal, a Mega da Virada 2025 promete entrar para a história como o maior concurso já realizado pela Caixa, atraindo milhões de apostadores em todo o país.

Com informações do G1