A 17ª edição do Campeonato Rural de Futebol Amador (Ruralzão) está chegando ao fim. Neste domingo (4), serão realizadas as primeiras partidas da final do campeonato a partir das 13h, no Estádio João Francisco de Paula (Campo do Vila).

Na entrada será recolhido um quilo de alimento não perecível.

Programação

13h – Albertos x Papagaios

15h – Raiz x Pouso Alegre

Craque da final

Acesse o aplicativo “APP FORMIGA” e escolha o craque da final do Campeonato Ruralzão 2023. O período de votação começa nesta sexta-feira (2), e será finalizado no dia 11 de junho, até às 17h.