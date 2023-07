O WhatsApp está testando um recurso que poderá ajudar o usuário a separar as conversas pessoais das profissionais dentro do aplicativo de mensagens.

De acordo com informações são do portal WABetaInfo, foi encontrada na versão beta a nova funcionalidade que cria uma série de marcadores e etiquetas que ajudam o usuário a gerenciar os contatos no serviço a partir de algumas classificações específicas. Isso quer dizer que, em breve, será possível listar apenas as conversas não lidas ou aquelas que fazem parte da sua atividade profissional, por exemplo.

Na versão beta, a seção de filtros de conteúdo aparece no topo da interface do mensageiro, abaixo do atalho de pesquisa do aplicativo. Inicialmente, eles são gerados de forma automática e, no momento, não há indícios de que possam ser personalizados.

Na parte inferior, que faz parte de um novo redesign da plataforma, estão localizados os botões de conversas, comunidades, ligações e postagens do formato Status.