Um idoso de 72 anos morreu após o caminhão que ele dirigia tombar na MGC-491, em Alfenas, na noite de quinta-feira (13).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista é a única vítima do acidente, que aconteceu no km 174 da rodovia, no trevo que dá acesso ao Distrito Industrial da cidade.

Segundo os bombeiros, o caminhão estava capotado em um dos canteiros do trevo e a carga de café espalhada pelo local.

Os militares destacaram que o idoso era a única vítima e que não era possível realizar a verificação do pulso e sinais vitais, pois apenas a extremidades das pernas e dos braços dele estavam visíveis.