A TP-Link anunciou a realização bem-sucedida dos primeiros testes com um protótipo do Wi-Fi 8, sinalizando um avanço significativo no desenvolvimento da próxima geração de conexões sem fio. O novo padrão, que deve ser oficializado até 2028, promete melhorias importantes em estabilidade, confiabilidade e eficiência, especialmente em redes com múltiplos dispositivos conectados.

Diferentemente do Wi-Fi 7, que tem como principal destaque a alta velocidade, o Wi-Fi 8 foca em oferecer desempenho superior em condições reais de uso. A nova tecnologia foi pensada para atender demandas como jogos online, streaming de alta qualidade e operação eficiente em locais com sinal fraco ou congestionado.

A TP-Link planeja lançar dispositivos compatíveis com o Wi-Fi 8 nos próximos anos, acompanhando a evolução do padrão e as exigências do mercado. Paralelamente, cresce o debate sobre privacidade e segurança nas redes sem fio, temas que deverão ganhar ainda mais destaque com a chegada da nova tecnologia.

Com os testes bem-sucedidos, a empresa reforça seu papel na liderança do desenvolvimento de soluções inovadoras para conectividade, enquanto o setor se prepara para os próximos passos rumo à adoção do Wi-Fi 8.

Com informações do Olhardigital