A advogada formiguense Laura Gandra Laudares Fonseca estará hoje na Universidade de Coimbra, Portugal, para participar do “X Congresso Internacional de Direitos Humanos: uma visão transdisciplinar”. Ela irá apresentar seu trabalho “Dignidade democrática e Liberdade de Expressão: Direito de ouvir e dever de conhecer”, que foi selecionado para o simpósio “Direitos Humanos e Política contemporânea”, que terá a coordenação e mediação dos professores Jesús Victor Contreras Ugarte e Juan Antonio Martínez Muñoz. Participarão advogados e professores de vários países da Europa e da América Latina.

Doutoranda em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), instituição na qual obteve os graus de mestre (bolsista CAPES) e bacharel, Laura é filha de Manoel Gandra e de Cláudia Laudares Pereira. Durante o mestrado, atuou como estagiária docente nas disciplinas Filosofia do Direito e Instituições de Direito Romano.

Na graduação, a advogada foi pesquisadora bolsista pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), tendo desenvolvido pesquisas na área de Liberdade Acadêmica. Foi fundadora e coordenadora do Grupo de Estudos em Fundamentos de Teoria Geral do Direito, na Faculdade de Direito da UFMG. Atuou como monitora nas disciplinas Introdução à Ciência do Direito, Teoria Geral do Direito e Direito Civil IV (Responsabilidade Civil). Também participou do grupo de extensão Direito Constitucional Avançado (DCA) da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP). Atuou como representante discente em diversos órgãos deliberativos da Faculdade de Direito da UFMG e da administração superior da instituição.

Laura Gandra participa frequentemente de eventos acadêmicos, tais congressos e simpósios, com apresentação de trabalhos. Em parceria com juristas renomados, como Ives Gandra da Silva Martins, o procurador da República André Borges Uliano e os professores-doutores Pedro da Silva Moreira e Renato José de Moraes, é co-autora do livro “Debates em Direito Natural”, lançado pelo Editora Noeses. Em 2024, lançou “A Equidade na Antiguidade Clássica – Da Virtude Grega à Jurística Romana”, livro baseado em sua dissertação de mestrado.