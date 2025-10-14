A Seleção Brasileira foi superada pelo Japão por 3 a 2, em partida amistosa realizada nesta terça-feira (14), no Ajinomoto Stadium, em Tóquio. O jogo foi um preparativo para a Copa do Mundo de 2026, e a equipe brasileira, que havia aberto 2 a 0 no primeiro tempo, viu o adversário reagir e virar o placar no segundo tempo, com falhas individuais que comprometeram o resultado.

O Brasil iniciou a partida com boa movimentação ofensiva, e aos nove minutos teve a primeira chance de perigo. Watanabe, defensor japonês, fez um corte parcialmente errado, e Martinelli aproveitou para invadir a área e fazer um cruzamento ameaçador. O Japão respondeu com uma boa jogada de Doan, que driblou dois adversários e deixou Minamino com a chance de marcar, mas este acabou fazendo um passe para Ueda, que não conseguiu finalizar e perdeu o gol praticamente em cima da linha.

Aos 26 minutos, o Brasil finalmente abriu o placar. Bruno Guimarães, em bela jogada, recebeu de Paquetá e fez um passe de primeira para Paulo Henrique, que acertou um belo chute de três dedos para marcar o primeiro gol da partida. Seis minutos depois, aos 32 minutos, o Brasil ampliou a vantagem. Martinelli recebeu um excelente passe por cima de Paquetá e, com precisão, finalizou de primeira com a perna esquerda para fazer 2 a 0.

Falhas individuais e virada japonesa

No entanto, o segundo tempo trouxe a reação do Japão, e a partida tomou um rumo inesperado para a Seleção Brasileira. Aos seis minutos, uma falha de Fabrício Bruno ajudou o time japonês a diminuir a diferença. O defensor brasileiro se atrapalhou e tocou a bola nos pés de Minamino, que aproveitou para marcar o gol de 2 a 1.

O empate veio aos 16 minutos, em um cruzamento de Ito para Nakamura, que bateu de primeira. Fabrício Bruno tentou afastar, mas acabou colocando a bola contra o próprio gol, igualando o placar em 2 a 2. O Japão completou a virada aos 25 minutos, quando Ueda, após cobrança de escanteio, subiu sozinho e cabeceou para dentro do gol, com a bola desviando em Hugo Souza.

Aos 33 minutos, o Japão quase marcou o quarto gol. Tanaka arriscou de fora da área, e Hugo Souza tentou segurar, mas a bola escapou de suas mãos e foi desviada para escanteio.

A derrota para o Japão, que veio após o Brasil abrir vantagem de 2 a 0, expôs falhas individuais que comprometeram o resultado final. O amistoso fez parte da preparação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026, e serve como alerta para o time comandado por Carlo Ancelotti. A próxima Data FIFA será em novembro, quando o Brasil enfrentará Senegal em Londres e Tunísia em Paris, em mais dois testes importantes para o time.

Com informações do Metrópoles