Um apagão de grandes proporções atingiu diversos estados do Brasil na madrugada desta terça-feira (14), interrompendo o fornecimento de energia elétrica em regiões de Minas Gerais — incluindo Belo Horizonte e sua Região Metropolitana — além de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Ceará, Rio Grande do Norte, Acre, Amapá e Pernambuco.

Imagens captadas por câmeras de segurança do Aeroporto da Pampulha registraram o momento exato da queda de energia. Segundo dados preliminares do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), houve uma queda abrupta na geração de energia entre 0h04 e 0h34, passando de 80 mil megawatts para 68 mil megawatts. A reportagem entrou em contato com o ONS e aguarda posicionamento oficial sobre as causas do blecaute.

Atuação do sistema de proteção

Em Minas Gerais, a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) informou que o apagão ocorreu às 0h32, quando foi acionado o Esquema Regional de Alívio de Carga (ERAC), mecanismo do Sistema Interligado Nacional (SIN). O ERAC atua automaticamente desligando blocos de carga de forma escalonada para evitar o colapso do Sistema Elétrico de Potência (SEP), equilibrando a relação entre geração e demanda e mantendo a frequência da rede.

A Cemig afirmou que, com autorização do ONS, conseguiu restabelecer o fornecimento para 99% dos clientes afetados até 1h30. Às 6h12, o fornecimento já havia sido normalizado para todos os consumidores impactados.

Impacto em outras regiões

Em Belo Horizonte, moradores de bairros nas regiões da Pampulha, Norte, Nordeste e Centro-Sul relataram a interrupção do serviço. No Rio de Janeiro, a distribuidora Light informou que cerca de 450 mil clientes foram afetados pela falha no SIN.

O Sistema Interligado Nacional é responsável pela produção e transmissão de energia elétrica no país, sendo majoritariamente composto por usinas hidrelétricas. Ele permite a transferência de energia entre os subsistemas Sul, Sudeste/Centro-Oeste, Nordeste e parte da região Norte, garantindo maior segurança e eficiência no atendimento à demanda nacional.

Nota oficial da Cemig

Em comunicado, a Cemig declarou:

“A Cemig informa que ocorreu, às 00h32 desta terça-feira (14), em sua área de concessão, a atuação do Esquema Regional de Alívio de Carga (ERAC), do Sistema Interligado Nacional (SIN), que afetou o fornecimento de energia elétrica em diversos municípios, em todas as regiões do estado. O restabelecimento de 99% dos clientes ocorreu até à 01h30, após autorização do Operador Nacional do Sistema (ONS). Às 06h12, todos os clientes afetados pelo evento foram restabelecidos. As causas da ocorrência, que afetou diversas partes do país, serão apuradas pelo ONS. A companhia esclarece que a prioridade da empresa, em eventos dessa natureza, é o restabelecimento no menor tempo possível para todos os clientes.”

Vídeo: windy.com/Reprodução

Com informações do Hoje em Dia