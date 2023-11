Na movimentada indústria automotiva chinesa, a Xiaomi, renomada por seus smartphones, surpreende ao dar o primeiro passo no cenário de carros elétricos.

Em uma colaboração estratégica com a estatal BAIC (Beijing Automotive Group), a fabricante já iniciou a produção do aguardado veículo em Pequim, conforme relatado pela imprensa internacional.

Primeiras imagens do Xiaomi SU7 foram divulgadas pelo governo chinês

Design estilo “Tesla”

O Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China expôs imagens do SU7, destacando seu design ousado. O sedã, com um estilo que lembra a Tesla, apresenta um formato de cupê de quatro portas, laterais pronunciadas e maçanetas embutidas. A frente baixa ostenta faróis de LED pontiagudos e entradas de ar distintivas no para-choque.