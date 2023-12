Um youtuber de 19 anos, com 12 mil seguidores, foi preso acusado de aliciar menores por meio da internet e de cometer estupro de vulnerável e armazenar conteúdo sexual de crianças e adolescentes.

Segundo a delegada Cristiana Angelini, do Departamento Estadual de Investigação de Fraudes e Crimes Cibernéticos da Polícia Civil de Minas Gerais, as investigações tiveram início quando uma mãe procurou a delegacia, em 23 de agosto último, denunciando que a filha dela, de 10 anos, seria vítima de um homem na internet.

“A mãe desconfiou do tempo em que a filha ficava na internet. Resolveu, então, fazer uma verificação dos conteúdos acessados e descobriu um telefone diferente, com DDD de São Paulo, quando decidiu procurar a nossa delegacia”, conta Angelini.

A delegada Angelini apresentou, então, pedido de prisão preventiva, autorizado pela Justiça. Na última terça-feira (12), o suspeito foi preso na cidade paulista de Capivari.

“Apreendemos celulares e computadores, que serão examinados pelo pessoal de laboratório da Polícia Civil”, informa a delegada.

Todo o trabalho de investigação foi feito pela Polícia Civil mineira, mas o suspeito está preso em São Paulo. No entanto, deverá ser transferido para Belo Horizonte.

“O que essa mãe fez é um exemplo para todas as mães, que devem se manter atentas, principalmente com relação ao uso do equipamento por seus filhos. É um exemplo a ser seguido”, ressalta a delegada Angelini.