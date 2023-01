A Polícia Militar apreendeu 125 quilos de maconha durante uma operação na MG-344, no município de Pratápolis, na tarde da terça-feira (24). A droga estava em um Fiat Uno e a suspeita é que estava sendo transportada de Patrocínio Paulista (SP) para Pimenta (MG).

Dois homens que estavam no carro conseguiram fugir em meio a um milharal.

De acordo com informações da PM, a apreensão ocorreu durante uma blitz realizada na operação “59 Anos de Aniversário do 120 BPM” na altura do km 82 da rodovia. Os policiais deram ordem de parada ao condutor de um Fiat Uno Mille, de cor branca, que, inicialmente, diminuiu a velocidade e da rodovia.

Os criminosos dirigiram por cerca de 20 metros e abandonaram o veículo, continuando a fuga a pé por entre uma mata fechada.

Ainda de acordo com PM, os militares avistaram rastros dos criminosos por cerca de 200 metros, mas perderam as pegadas em em um milharal às margens meio a mata fechada. No carro deixado pela dupla, os militares encontraram, no porta-malas, 144 barras de maconha, com cerca de 125 quilos da droga e dois telefones celulares, sendo que um deles estava com aplicativo de assistente de viagem configurado com as cidades de Patrocínio Paulista como origem, e Pimenta MG, como destino final.

Fonte: Folha da Manhã