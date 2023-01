Um acidente envolvendo uma carreta e três automóveis na rodovia BR-040, altura do KM 573, em Itabirito, região Central, na tarde desta quinta-feira (26), deixou duas pessoas mortas e outras cinco feridas.

Segundo a Via-040, concessionária que administra o trecho, houve uma colisão entre dois veículos de passeio e, em seguida, um engavetamento envolvendo a carreta.

Militares do Corpo de Bombeiros e da Brigada Municipal de Itabirito auxiliaram a concessionária no atendimento às vítimas.

Segundo os Bombeiros, os acidentados receberam atendimento médico nas ambulâncias da concessionária. As duas mortes foram constatadas por um médico da Via-040.

Há interdição total da pista no sentido Rio de Janeiro (RJ) e 5 km de congestionamento. Já o tráfego no sentido Distrito Federal opera no modo “pare e siga”, com 4 km de lentidão, segundo informações da concessionária.

Fonte: Hoje em Dia