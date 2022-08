Entre sábado e esta terça-feira (13 e 16) Formiga registrou 16 casos de Covid-19.

De acordo com o boletim, 38 casos estão em acompanhamento e 23.761 pessoas no município já foram infectadas com o vírus.

Dois pacientes estão ocupando leitos clínicos e nenhum paciente está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Até o momento, 328 óbitos já foram confirmados no município.