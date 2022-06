Está acontecendo em Capitólio, desde essa quinta-feira (2), o 1º Encontro de Balonismo. O evento acontece até o dia 5 de junho.

A empresa DaMata Balonismo, com apoio da Associação dos Empresários de Turismo de Capitólio (Ascatur), realiza o Primeiro Encontro de Balonismo de Capitólio, previsto para acontecer de 3 a 5 de junho, com o tema “Um Show de Cores no Céu de Capitólio”.

A previsão é da presença de 10 balões, sendo dois em formato especial somente para night glow, um da Galinha Pintadinha e outro de Carro de Corrida. Também foram convidados pilotos de paramotor, paraquedistas e anfíbios.

De acordo com a presidente da Ascatur, Elizângela Alves, o evento consistirá de uma atividade contemplativa com voos pela manhã, carreata de fogo e night glow ao anoitecer. O grande espetáculo serão os balões e o formato do evento, que dará atenção aos gigantes que trazem essa sensação lúdica para adultos e crianças.

Programação

Dentro da programação, no dia 3 e 4 a partir das 6h, saem os passeios de vôo livre, com local de partida da Emil Leilões. Das 17h30 às 18h30 acontece a Carreata de Fogo pelas ruas de Capitólio e das 18h30 às 19h30 a chegada na prainha com 30 minutos de night glow no campinho.

O night glow consiste em inflar os balões ao entardecer e iluminá-los internamente através da chama Full Light do Maçarico, proporcionando uma visão linda e emocionante. Na oportunidade, para melhor efeito, as luzes do recinto devem ser apagadas e som mecânico ligado para que os maçaricos sejam acionados no ritmo da música, proporcionando maior emoção.

A carreata de fogo é um cortejo de veículos pelas vias da cidade acionando o maçarico e “cuspindo” fogo, numa altura de aproximadamente 3 metros de altura, que ilumina e proporciona por onde passa, um lindo e emocionante visual terminando o trajeto na prainha de Capitólio.

Todas as aventuras contam com apoio do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e da equipe de primeiros socorros.

Fonte: 104 FM