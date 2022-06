A volta do uso de máscaras em Belo Horizonte, em virtude do aumento de casos de covid-19, já começa a refletir nas escolas da capital. A partir do texto, publicado nesta sexta-feira (3) , cada instituição poderá decidir se obriga, ou não, os alunos e funcionários a utilizarem o equipamento de proteção.

No colégio Franciscano Sagrada Família, um comunicado enviado aos pais dos alunos alertou que a máscara passaria a ser obrigatória dentro das salas de aula a partir da próxima segunda-feira (6). No texto enviado às famílias, a direção da escola espera que a “obrigatoriedade do uso de máscaras nas salas de aula em nossa escola seja por um curto período”, diz um trecho do comunicado.

Durante as atividades ao ar livre como recreio, aulas de educação física, dentre outras, o uso de máscara pelos alunos continuará facultativo no colégio.

Assim como o Sagrada Família, outros colégios devem seguir o mesmo caminho, segundo o Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais (Sinep). Apesar de não ter nenhuma orientação planejada, o presidente do Sinep, Winder Almeida, diz que o decreto traz liberdade para as escolas decidirem por conta própria o que fazer.

“Algumas escolas já queriam solicitar o uso da máscara, mas o decreto anterior não dava essa essa autonomia, então as escolas, para evitar ações na Justiça, recuaram. Mas agora, pelo que analisamos do decreto, as escolas terão essa liberdade de recomendar ou mesmo tornar obrigatório o uso da máscara”, diz Almeida.

O que diz o decreto

A prefeitura de Belo Horizonte (PBH) voltou a recomendar a utilização de máscaras em locais fechados. A atualização do Protocolo Geral de Vigilância em Saúde foi publicada nesta sexta-feira (3) no Diário Oficial do Município.

Salas de aula, cinemas, teatros, elevadores e escritórios estão entre os exemplos elencados pela PBH para a volta do uso de máscaras.

A medida foi anunciada após a prefeitura constatar uma tendência de aumento da incidência de Covid acumulada nos últimos 14 dias por 100 mil habitantes.