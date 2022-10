A Secretaria Municipal de Educação e Esportes informa que estão abertas as inscrições para ingresso de alunos na Educação Infantil em 2023.

Os pais ou responsáveis devem preencher o formulário eletrônico disponibilizado no site oficial da Prefeitura (www.formiga.mg.gov.br) e no “APP FORMIGA”, até o dia 31 de outubro de 2022.

No encaminhamento para matrícula será observada a “Lista de Espera Eletrônica” do ano de 2022, oriunda das Vagas Remanescentes, sendo verificada e atualizada a etapa/ano de escolaridade dos alunos da lista conforme “Tabela de Idade para o ano letivo de 2023”, respeitando os critérios de prioridade estabelecidos no Artigo 12 da Portaria nº 08/2022.

Cronograma

Inscrições: 5 a 31 de outubro de 2022

Resultado: 16 de dezembro de 2022

Matrículas: 19 a 30 de dezembro de 2022

Confirmação da matrícula: 3 a 4 de fevereiro de 2023

Confira aqui o link para a inscrição.

Fonte: Decom