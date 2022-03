Na tarde desta quarta-feira (23), o prefeito Eugênio Vilela, acompanhado do secretário Municipal de Saúde, Leandro Pimentel, se reuniu, em Belo Horizonte, com o Secretário de Estado de Governo, Igor Eto e a Assessora Especial de Governo, Michelle Costa, em busca de melhorias para Formiga.

Três demandas foram discutidas na reunião: a transferência de domínio de um imóvel, onde funcionava o antigo Centro Social Urbano, do estado para o município; também foi solicitada à ampliação de 17 para 22 leitos, sendo 17 para UTI Geral e 5 para UTI-UCO (Unidade Coronariana) na Santa Casa; e, por fim, a doação ao município do imóvel situado na Rua Dr. Ênio José Batista, nº 190, Centro (antiga delegacia), que poderia ser utilizado para acomodação de espaços para atendimento ao público, permitindo à Administração que findasse alguns contratos de alugueis de imóveis, o que geraria grande economia aos cofres públicos.

Ao final da reunião, o secretário Igor Eto se comprometeu a analisar as demandas e dar o devido encaminhamento, já que algumas tramitam há muito tempo. “Saí desta reunião muito esperançoso e satisfeito com a recepção do secretário de Governo, o que demonstra a seriedade do governo Zema para com as demandas dos prefeitos”, ponderou o prefeito Eugênio Vilela.

Fonte: Decom