A Record e a produtora Endemol Shine já estão com tudo pronto para disparar as gravações das novas temporadas dos realities musicais “Canta Comigo” e “Canta Comigo Teen”, novamente sob o comando de Rodrigo Faro e Ticiane Pinheiro.

Como já era esperado, o “cenário” vai mudar de endereço, porque os Estúdios Vera Cruz, em São Bernardo do Campo, onde aconteciam as gravações dos programas, pelos próximos três anos estarão sob os cuidados da Band.

Trabalhando rápido, a parceria Record/Endemol decidiu levar as edições do “Canta Comigo” para o CTD – Centro de Televisão Digital, em Osasco, região Metropolitana de São Paulo.

Para quem não conhece, trata-se do centro de produção da Rede TV!, que passou a alugar estúdios para canais de TV e streaming.

No dia 2 de abril, será gravado um piloto do “Canta Comigo” adulto e, valendo, a partir do dia seguinte, em um total de 11 episódios.

Já em 6 de maio, o piloto do “Canta Comigo Teen”, que também terá 11 episódios.

Ainda não

Aos poucos o mundo está voltando ao normal, mas algumas situações no mundo das novelas, que eram quase uma tradição, por enquanto continuam suspensas.

Por exemplo: não haverá festa de lançamento para “Pantanal” – nem reunião de elenco.

Calma nessa hora

Neste espaço, se falou de algumas novidades que o SBT irá apresentar na sua programação muito em breve. Muita gente, a partir disso, começou a escarafunchar.

Todas já foram discutidas e devidamente aprovadas pelo dono, mas falta ainda viabilizar as suas produções. Por aí também passa a necessidade de algumas contratações.

Escalada

Emendando trabalhos na Record desde 2007, Francisca Queiroz acaba de ser convocada para a superprodução “Reis”. A atriz, que viveu Semíramis em “Gênesis”, agora fará a personagem Ainoã na segunda temporada da série.

Oscar

A transmissão do Oscar, neste domingo, no Globoplay, a partir das 20h, terá as participações de Maria Beltrão, Dira Paes, Marcelo Adnet e Fábio Porchat. Esta será a 94ª edição da premiação, de novo presencial, no Dolby Theatre, em Los Angeles.

Nova viagem

Parte da equipe de “Pantanal” viaja, ainda na primeira quinzena de abril, para gravar novas externas no Centro-Oeste. O trabalho foi marcado após necessárias consultas meteorológicas.

Meio estranho

A informação do SBT de que Carlos Nascimento será o mediador dos seus debates e que ele foi convocado especialmente para isso, meio que fragilizou o seu departamento de jornalismo.

Ou passou o atestado de que, hoje, lá dentro, não existe ninguém preparado para isso.

Não é por nada

No mundo ideal, anos luz longe daqui, o mais correto seria fazer como já existiu no passado, um debate político no primeiro turno e outro no segundo. E só.

Todas as TVs se juntarem, se organizarem e formarem um pool. Quando cada uma resolveu fazer o seu, parece que a importância deixou de ser a mesma.

Marcha à ré

Sabe aquela ideia de um novo programa das manhãs, revista eletrônica, que a Band estava planejando com Cissa Guimarães e Edu Guedes? Pois é, esquece.

Não saiu do papel. Ou não foi além do entusiasmo de alguns dos seus diretores.

Mas será?

Galvão Bueno disse em entrevista e postou em redes sociais que o jogo de quinta da seleção foi o seu último no Maracanã e que irá se despedir depois da Copa do Catar.

Curioso é que na Globo tem que não leve a sério. Se bem que, nesses últimos tempos, o lado vinicultor tem ocupado a maior parte do seu tempo.

A propósito

Denis Gavazzi, diretor de esportes da Band, chamado a se manifestar, disse que, data hoje, a chance é zero de fechar qualquer tipo de parceria para a transmissão da Copa do Mundo.

Isso se tratando de BandSports, porque a Band aberta, nem pensar.

Olha só

No “Domingo Espetacular”, amanhã na Record, uma matéria especial com Zeca Pagodinho.

Ele revela como passou a pandemia, enclausurado, e mostra o seu instituto, em Xerém, que atende mais de 250 crianças e adolescentes.

Bate – Rebate

Tirullipa é uma das atrações do “Hora do Faro”, neste domingo, na Record.

Rotina: em “Um Lugar ao Sol”, o trabalho do Otávio Muller, outra vez, se destaca.

Xuxa será uma das atrações do “The Master Singer Brasil” neste domingo.

“Medida Provisória” chega aos cinemas no dia 14. O elenco tem Taís Araújo, Alfred Enoch e Seu Jorge.

Seguem as gravações da série especial sobre o bicentenário da Independência, que a Cultura vai exibir em setembro…

… Produção da Academia Filmes e direção de Luiz Fernando Carvalho…

… Antonio Fagundes, como João 6º, é um dos mais exigidos.

A rádio CBN, com Tatiana Vasconcellos, também fará uma cobertura especial do Oscar, a partir das 20h30, neste domingo.

A direção da Rede TV! faz questão de esclarecer: só o “Encrenca” vai estrear neste domingo. E mais nada, por enquanto…

… O restante será em maio, como, aliás, aqui foi antecipado…

… O mais importante é que o “Superpop” será mantido e remodelado…

… Além dele, Luciana Gimenez ainda irá apresentar o “Operação Cúpido”, provavelmente nas noites de quinta-feira.

C´est fini

É um programa do dono, Silvio Santos, por causa disso, no SBT, ninguém ousa falar e nem mesmo tocar a mão no “Notícias Impressionantes”. Tem que ser do jeito que ele quer e ponto final.

No entanto, o conteúdo é muito ruim. Desinteressante. Consequência lógica, baixa audiência. O que fazer?