Com a saída de Alexandre Kalil (PSD) da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), o economista belo-horizontino Fuad Noman, de 74 anos, passa de vice-prefeito para a chefia do Executivo municipal.

Fuad tem larga experiência no setor público com atuação nas esferas federal, estadual e municipal, além de ser escritor.

A carreira de Fuad Noman no serviço público começou no Banco Central do Brasil, como funcionário de carreira. Depois, trabalhou no Tesouro Nacional, foi secretário-executivo da Casa Civil no mandato de Fernando Henrique Cardoso.

Na gestão de estatais, Noman foi diretor do Banco do Brasil e presidente da BrasilPrev. Foi consultor do Fundo Monetário Internacional para o governo de Cabo Verde. Essas informações constam no site da PBH.