Sobre as mudanças costumeiras na programação do SBT, aquelas que são diretamente ligadas a Silvio Santos, a certeza interna é que ele mexe no atacado e acerta no varejo.

Tudo que é realizado, rigorosamente, passa pelo seu crivo, mas as ideias que ele mesmo desenvolve sempre têm um maior prazo de validade. Ou ganham mais tempo para apresentar bons resultados.

Para com as outras, as que entram meio na marra ou são sugeridas pelos seus diretores; a paciência e longanimidade nunca são as mesmas.

Prova provada é o “Primeiro Impacto”. Desde o seu lançamento, em março de 2016, e lá se vão mais seis anos, quase nada foi feito para alterar a sua falta de qualidade. Ainda assim, e hoje com seis horas diárias de duração, continua como um dos formatos intocáveis da grade.

Ninguém ousa mexer em nada ou chegar perto, porque “é um programa do dono”.

Se é assim e tem que ser assim, por que, então, não se investir mais na sua produção e colocar no ar um produto que possa atender mais satisfatoriamente o interesse do público?

Difícil imaginar o bem que isso seria para a própria imagem do SBT.

Vale esclarecer

Sobre o “Paredão”, do “Mesa Redonda”, e o “Na Parede”, do “Arena”, estudos indicam que o quadro da TV Gazeta é mais antigo que o do SBT.

Pelo menos, não fica mais a velha história de quem nasceu antes, o ovo ou a galinha. No caso em questão, tudo esclarecido.

Vai que cola

“Vai Que Cola”, humorístico do Multishow, caminha agora para sua décima temporada.

A equipe de criação já está trabalhando em cima e as gravações devem começar em agosto.

Música

Karla Hill, atriz, cantora e compositora, intérprete de Iana na primeira temporada de “Reis”, vai lançar ainda este mês sua primeira música autoral em carreira solo. “Coragem” é o título, já em processo de finalização da sua produção. O trabalho virá acompanhado de um clipe.

(Divulgação Record)

Tiro no escuro

Na última sexta-feira, os interessados nos direitos da Libertadores e Sul Americana entregaram novas propostas na Conmebol.

Na segunda-feira foi feriado no Paraguai. Portanto, a partir de agora, qualquer hora é hora. Pelos documentos trocados, o resultado tem que sair até essa próxima sexta. Sem falta.

Vale repetir

Assuntando aqui e ali, novamente a coluna apresenta seus favoritos para essa disputa da Conmebol: Globo e ESPN, no caso Disney.

Até existe a chance de alguma composição, mas esses dois devem aparecer em qualquer desenho.

Propaganda Involuntária

Na Globo, “Bom Dia Brasil” de ontem no ar, falando do trânsito e usando aqueles aplicativos que utilizam mapa para ajudar a se localizar.

Tudo bem, mas aí quando chegam em Osasco, aparece uma indicação para o “SBT Complexo Anhanguera”.

Pantanal

A participação de Paula Barbosa, neta de Benedito Ruy Barbosa e prima do autor Bruno Luperi, em “Pantanal”, terá início na última semana deste mês.

Zefa, sua personagem, vai aparecer em 20 capítulos, como uma jovem pantaneira que logo conquista Tadeu, vivido por José Loreto.

De outro jeito

Na fase anterior, Silvio Santos gravava seus programas dia sim, dia não, no SBT. Não importava se caía em feriados ou finais de semana.

Agora está diferente: só às terças e quintas feiras.

Sem parar

Chegaram ao fim, na sexta-feira passada, os trabalhos da quarta temporada do “Canta Comigo”, com Rodrigo Faro.

E, sem parar, já neste próximo sábado começam as gravações da versão “teen”, contando com a participação de Ticiane Pinheiro.

Transferido também

Ficou para 2023 o documentário da Xuxa, dirigido pelo Pedro Bial.

E por duas razões: 40 anos da sua estreia na Globo e quando ela completará 60 anos de vida.

Gravando

André Hernan, repórter esportivo dos bons, com 18 anos dedicados a Globo, vai gravar na manhã de hoje o seu vídeo de apresentação na NWB (Network Brasil), gigante do YouTube.

O cenário escolhido é o estádio do Morumbi, onde ele fez a sua última transmissão, São Paulo e Corinthians.

Operação: disfarce

Nos próximos capítulos de “Além da ilusão”, novela das 18h da Globo, Sacha Bali chega para dar vida a Pablo, o verdadeiro pai de Toninho, filho de Iolanda (Duda Brack). Para encontrar com o rapaz no circo onde ele se apresenta, Davi (Rafael Vitti) usa mais um dos seus disfarces para não correr o risco de ser reconhecido em Campos.

Com essa oportunidade, Davi espera provar pra Isadora (Larissa Manoela) que não teve nada com a moça.

Bate – Rebate

Reynaldo Gianecchini, Lucinha Lins, Evelyn Castro, Gabriel Leone, José Loreto e Mateus Solano, entre outros, terão suas vozes em off no espetáculo “Bichos Dançantes”…

… Serão apenas duas apresentações no Teatro Alfa, em São Paulo, dias 7 e 8, sábado e domingo, às 16h.

Fausto Silva, a partir de amanhã, tira uma semana de folga na Band.

GloboNews anunciou a mudança do programa da Mirian Leitão, agora para as quartas-feiras, 23h.

Na Globo, Patrícia Poeta já vai iniciar a gravação de pilotos do novo “Encontro”…

… O programa terá um formato bem diferente em relação ao atual.

Há uma ansiedade muito forte no SBT com o resultado da Conmebol em relação a Libertadores…

… Todo o trabalho do seu departamento de esportes está concentrado nela e na Liga dos Campeões.

Marcado mesmo, o próximo compromisso de Tadeu Schmidt na Globo será apenas o “BBB” de 2023…

… Porém, sabe-se que a Globo tem ainda outros anúncios reservados para a sua programação deste ano…

… Inclusive com relação a possíveis novos realities. Numa dessas…

Apresentadores do “Bora Brasil”, Joel Datena e Thaís Dias estarão no “The Chef”, comandado por Edu Guedes, nesta quinta-feira.

C´est fini

O programa “Shark Tank Brasil”, sobre empreendedorismo, estreia nesta quinta-feira, às 22h30, na Rede TV!. Trata-se da sexta temporada, já exibida no Sony Channel, mas inédita na TV aberta.