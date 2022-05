Em um vídeo divulgado pelo repórter Luiz Eduardo da página do Facebook ‘Diário Independente’, da cidade de Alfenas, o delegado regional de Formiga, Tiago Ludwig Veiga, deu mais detalhes sobre o acidente que vitimou a formiguense Kenia Cristine Castro, de 29 anos.

A última vez que Kenia foi vista em Formiga foi na noite de domingo (1º) e o corpo dela foi encontrado na manhã desta quarta-feira (4), na rodovia MGC 369.

De acordo com informações do Diário Independente, motivada a rever o namorado após um desentendimento, Kenia resolveu ir até Monte Belo, de motocicleta, em um percurso de mais de 200km.

Em entrevista, o delegado contou que Kenia teria ido a uma festa na noite de domingo e não teria retornado para casa. A família dela acionou a Polícia Civil para registrar uma ocorrência por volta das 18h30.

“Começamos as investigações, tivemos acessos a alguns vídeos e, de início com a suspeita de que havia acontecido algo criminoso, o que não foi comprovado no decorrer das investigações e que poderia ser um acidente de trânsito”, explicou o delegado.

Ainda de acordo com Tiago Ludwig, todo o trajeto que Kenia poderia ter feito desde a saída de Formiga até a chegada de Alfenas foi verificado por meio de câmeras.

“Foi constatado que ela não havia chegado à Alfenas. Tivemos informações que ela teria ido até a cidade de Monte Belo, para ver uma pessoa que havia rompido um relacionamento amoroso, e se envolveu em um acidente na rodovia entre Campos Gerais e Alfenas, quando perdeu o controle da direção da moto que conduzia em uma curva, vindo a colidir contra algumas árvores na região de Gaspar Lopes”, destacou.

De acordo com o Portal Minas Acontece, os policiais juntamente com equipes da Polícia Penal utilizaram um drone de alto alcance nas buscas.

A família também estava fazendo buscas por Kenia e localizou o corpo no trecho entre Alfenas e Campos Gerais.

A moto foi removida para o pátio credenciado do Detran e o corpo levado para o Instituto Médico Legal (IML).