Entre 27 de junho e 1º de julho, foi realizado o terceiro Levantamento de Índice Rápido para o Aedes aegypti (LIRAa) de 2022 em Formiga.

De acordo com a Prefeitura, houve uma redução no número de infestação predial se comparado com o anterior. O último levantamento aponta 1,3% de infestação e o anterior foi de 2,5%, mesmo assim a cidade segue com risco médio de epidemia de dengue.

Esse trabalho foi realizado em 1.819 imóveis entre residências, terrenos baldios, comércios e outros. A maioria dos focos foi encontrada nas residências, 86,9% do total.

A porcentagem de recipientes com larvas positivas para Aedes aegypti dentro das casas é alto e por isso a Secretaria Municipal de Saúde ressalta a importância da colaboração da população para manter os quintais limpos. Predominaram os focos em tanques, tambores, recipientes plásticos, latas, garrafas, sucatas, pratos de plantas, bebedouros, baldes.

São Luiz e Planalto lideram a lista dos bairros com mais focos, seguidos de Vila Giarola, Nossa Senhora Aparecida e Alto da Praia.

Ações

O Setor de Endemias continuará com a intensificação das suas ações de campo e educativas. Os agentes realizarão um trabalho diferenciado nos bairros onde o índice foi mais alto. Além do tratamento focal, os agentes irão reforçar o trabalho educativo nessas localidades.

A Secretaria Municipal de Saúde está buscando também novas parcerias que envolvam um número maior de pessoas na luta contra a dengue. A pasta convoca a população para que também se posicione no combate à dengue, uma vez que a maioria dos focos está nas residências.

Fonte: Decom