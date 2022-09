O Centro Universitário de Formiga recebe, entre os dias 26 e 30 de setembro, inscrições para o concurso de fotos do campus “Seu Olhar Na Nossa História”.

Cada participante poderá concorrer com até três imagens. A comissão julgadora escolherá dez fotografias para serem publicadas na rede social Instagram @uniformg.

As imagens selecionadas serão premiadas com certificados de distinção e medalha e a ordem de classificação será de acordo com o número de curtidas, sendo classificada em primeiro lugar aquela com mais curtidas e, assim, sucessivamente.

Aos três melhores colocados, além do certificado de distinção e medalha, serão fornecidos Certificados de Ganhadores do concurso, com a seguinte premiação: 1º lugar: Smart Speaker Alexa, Echo Dot 4ª Geração Preto; 2º lugar: Bicicleta 26 – 18 marchas; 3º lugar: Fone A6S Pro Sem Fio Bluetooth TWS Store 7D – Preto.

Critérios para avaliação das fotografias:

a) impacto visual: capacidade que a imagem possui de sensibilizar e surpreender o espectador, bem como adequação para as finalidades de aproveitamento em capa de publicações;

b) originalidade: habilidade criativa e capacidade de expressão como diferencial;

c) domínio da técnica e estética: requisitos técnicos (definição, contraste, brilho, saturação, iluminação) e estéticos (equilíbrio, composição e enquadramento) utilização no processo de captação da imagem.

Cronograma

Inscrição 26/9 a 30/9 Envio das fotografias 03/10 a 07/10 Resultado 25/10 Premiação 28/10 Exposição Fevereiro/2023

Link para inscrições https://forms.gle/fsjy6XukU9L6WJp96

Link para envio da(s) fotografia(s) https://forms.gle/5bYGuqHkMYifApDy8

Acesse o Regulamento no site www.uniformg.edu.br.

Fonte: Unifor-MG